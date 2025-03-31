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00:31, 31 марта 2025Из жизни

В груде пожертвований нашли уникальную Библию за шесть миллионов рублей

В Великобритании редчайшая Библия ушла с молотка за шесть миллионов рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Al Alex / Shutterstock / Fotodom

Уникальный экземпляр Библии, найденный в одном из благотворительных магазинов Oxfam в Великобритании, ушел с молотка за 56,28 тысячи фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Редчайшую книгу заметили в груде пожертвований, оставленных в магазине. По оценке специалистов, она была напечатана в 1815-1822 годах и представляет собой первое издание полного перевода Библии на китайский язык.

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Оценщики аукциона предполагали, что сейчас подобную книгу могут купить за сумму от 600 до 800 фунтов стерлингов (65-90 тысяч рублей). В ходе торгов выяснилось, что покупатели готовы заплатить гораздо больше. Итоговая стоимость лота в 70 раз превысила самые смелые ожидания специалистов.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах с аукциона продали редчайший риксдоллар 1898 года выпуска. Уникальная золотая монета была изготовлена всего в двух экземплярах.

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