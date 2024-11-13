Редчайшую золотую монету с профилем правнучки Павла I продали за 47 миллионов рублей

В Голландии редчайший золотой риксдоллар продали за €453,6 тысячи

В Нидерландах с аукциона продали редчайший риксдоллар 1898 года выпуска. Об этом сообщает DutchNews.nl.

Уникальная золотая монета была изготовлена всего в двух экземплярах. На ней изображен профиль будущей королевы Нидерландов Вильгельмины — правнучки российского императора Павла I. В 1898 году ей было 18 лет и она носила титул принцессы.

Два риксдоллара с профилем Вильгельмины были изготовлены по эскизу знаменитого голландского скульптора и медальера Пьера Пандера. Одна из монет была продана на аукционе в городе Эйсселстейн в понедельник, 11 ноября. Неизвестный коллекционер заплатил за монету 453,6 тысячи евро (47,2 миллиона рублей).

«Сегодня торги были невероятно напряженными. Покупатели боялись делать ставки заранее и держали порох сухим до последнего, потому что никто не знал, как пойдут торги», — описал аукцион его устроитель Якко Шепер.

Ранее сообщалось, что в США с аукциона продали редчайшую монету 1975 года выпуска, отчеканенную с ошибкой. Уникальная монета достоинством 10 центов с профилем президента Франклина Рузвельта никогда не была в обращении и входила в один из коллекционных наборов.