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18:49, 31 октября 2024Из жизни

Монету с редчайшей ошибкой продали за 48 миллионов рублей

Fortune: в США уникальную монету 1975 года выпуска продали за $500 тысяч
Никита Савин
Никита Савин (редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Clayton Creed / Wikimedia

В США с аукциона продали редчайшую монету 1975 года выпуска, отчеканенную с ошибкой. Об этом сообщает Fortune.

Уникальная монета достоинством 10 центов с профилем президента Франклина Рузвельта никогда не была в обращении и входила в один из коллекционных наборов. Ее особенность — отсутствие буквы «S», обозначающей принадлежность к монетному двору Сан-Франциско, из-за ошибки при чеканке.

Редчайший десятицентовик достался в наследство трем сестрам из штата Огайо от брата. Женщины знали, что родственник хранит в банковской ячейке какую-то редкую монету, но какую именно, им было неизвестно. В воскресенье, 27 октября, они продали ее на онлайн-аукционе за 500 тысяч долларов (48,5 миллиона рублей).

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Известно, что мужчина купил монету в 1978-м, когда коллекционеры уже охотились за ней, за 18,2 тысячи долларов (сегодня это было бы 90 тысяч долларов или 8,7 миллиона рублей) и хранил в качестве финансовой подушки безопасности для семейного бизнеса.

Второй десятицентовик монетного двора Сан-Франциско с аналогичной ошибкой был продан в 2019 году за 456 тысяч долларов с аукциона, а затем перекуплен неким частным коллекционером.

Ранее в Великобритании сотрудница почты обнаружила обыкновенную монету достоинством один фунт стерлингов с редчайшей ошибкой. Уникальный фунт 2023 года выпуска был отчеканен не из никеля, как все другие, а из латуни.

Их время пришло!
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