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15:48, 25 октября 2024Из жизни

Обыкновенную монету 2023 года выпуска продали за 156 тысяч рублей из-за редчайшей ошибки

В Британии монету достоинством в £1 продали за £1250 из-за уникальной ошибки

Фото: Chris Fairweather / Huw Evans Agen / Globallookpress.com

В Великобритании сотрудница почты обнаружила обыкновенную монету достоинством в один фунт стерлингов с редчайшей ошибкой. Об этом сообщает The Sun.

16 сентября 62-летняя Диана Бат из графства Йоркшир загружала мелочь, полученную с Королевского монетного двора, в кассу, когда заметила, что одна из монет отличается от других. Монета 2023 года выпуска с профилем Карла III была желтой, тогда как остальные — серебристыми.

Бат обратилась к нумизматам, и те выяснили, что уникальный фунт из партии был отчеканен не из никеля, как все другие, а из латуни. Специалисты сказали женщине, что за монету можно выручить до 600 фунтов стерлингов на аукционе (около 75 тысяч рублей). Однако фунт, попавшийся Бат, удалось продать вдвое дороже — за 1250 фунтов стерлингов (около 156 тысяч рублей).

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«Первая ставка была 400 фунтов, потом цена взлетела до 500, а затем до 570. Наконец, некая женщина по телефону сделала выигрышную ставку в 1250 фунтов», — поделилась женщина приятными воспоминаниями о торгах, которые прошли 18 октября.

Она рассказала, что финальная ставка вызвала овацию в зале, где проходил аукцион. Бат заявила, что очень рада, что монета «досталась тому, кто действительно хотел ее получить».

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел редчайшую древнеримскую монету, стоимостью восемь тысяч фунтов. Уникальный динарий лежал в поле на глубине 15 сантиметров.

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      Никита Савин
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