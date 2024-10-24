Кладоискатель нашел редчайшую монету стоимостью один миллион рублей

В Британии мужчина нашел монету III века стоимостью более одного миллиона рублей

В Великобритании кладоискатель нашел в графстве Сомерсет редчайшую древнеримскую монету III века нашей эры, стоимость которой эксперты оценили в восемь тысяч фунтов (более одного миллиона рублей). Об этом сообщает «Би-би-си».

73-летний Майк Кларк из графства Дорсет принимал участие в специально организованном мероприятии в Сомерсете, где 20 кладоискателей исследовали территорию возле деревни Саут-Брюэм. Мужчина, который занимается поиском сокровищ с помощью металлоискателя уже 52 года, рассказал, что первая половина дня была неудачной.

После обеда он решил обследовать другое поле и обнаружил современную монету достоинством в один фунт стерлингов. Сразу же после этого его прибор подал сигнал, что на глубине около 15 сантиметров находится серебряная монета. «Я сразу понял, что это динарий римского императора Караузия. Тут же связался с местными властями, чтобы правильно зарегистрировать находку», — рассказал пенсионер.

Караузий был императором-узурпатором. Он командовал римским флотом в Ла-Манше, а в 286 году поднял мятеж против императора Максимиана и объявил себя властителем Британии и северной части Галлии. Караузий правил там около двух лет.

На монете, найденной Кларком, изображен профиль узурпатора с одной стороны и лев с молнией в пасти, из головы которого исходят солнечные лучи, с другой. На стороне со львом отчеканены буквы RSR — аббревиатура латинской фразы Redeunt Saturnia Regna, которую можно перевести как «Золотой век возвращается».

Кларк выставит свою находку на аукцион. Вырученную сумму он разделит с владельцем земли, на которой была найдена монета.

Ранее сообщалось, что в Великобритании двое кладоискателей нашли десятки монет эпохи викингов на острове Мэн. Джон Кроу и Дэвид О'Хара с января по апрель нашли на одном поле при помощи металлоискателей 36 серебряных монет, датированных 1000-1065 годами нашей эры.