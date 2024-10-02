Кладоискатели нашли в поле десятки монет эпохи викингов

В Великобритании кладоискатели нашли 36 монет эпохи викингов в поле

В Великобритании двое кладоискателей нашли десятки монет эпохи викингов на острове Мэн. Об этом пишет «Би-би-си».

Джон Кроу и Дэвид О'Хара с января по апрель нашли на одном поле при помощи металлоискателей 36 серебряных монет, датированных 1000-1065 годами нашей эры. Их диаметр составляет от 17 до 20,5 миллиметра, а на некоторых имеются небольшие надрезы — так тысячу лет назад проверяли подлинность драгоценного металла.

Большинство монет отчеканено в период с 1042 по 1066 год, во времена Эдуарда Исповедника — последнего англосаксонского короля Англии. На остальных изображены король Этельред II Неразумный, правивший с 978 по 1016 год и Кнуд Великий, который занимал трон с 1016 по 1035 год.

Куратор археологии организации «Мэнское национальное наследие» Элисон Фокс рассказала, что на острове довольно часто находят монеты не только английские, но и ирландские, так как он был своеобразной «офшорной зоной эпохи викингов». Многие состоятельные люди зарывали свои сбережения на Мэне, а потом приплывали, чтобы взять часть или наоборот — добавить новые монеты к уже закопанным.

Клад, найденный Кроу и О'Харой, уже официально признали сокровищем. До 13 октября они будут выставлены в Музее острова Мэн.

Ранее в Дании продали с аукциона часть коллекции монет знаменитого предпринимателя и нумизмата Ларса Эмиля Бруна. Уникальная коллекция включает около 20 тысяч старинных монет и считается самым ценным собранием за пределами США.