Старинную монету продали за 124 миллиона рублей

В Дании часть уникальной коллекции монет Бруна продали за 14,8 миллиона евро

В Дании продали с аукциона часть коллекции монет знаменитого предпринимателя и нумизмата Ларса Эмиля Бруна. Об этом пишет Antiquestradegazette.

Уникальная коллекция включает около 20 тысяч старинных монет и считается самым ценным собранием за пределами США. Скончавшийся в 1923 году Брун завещал не продавать ее в течение ста лет. На торгах в Копенгагене было продано 286 монет из коллекции, которые принесли 14,8 миллиона евро (1,5 миллиарда рублей).

Самым дорогим лотом оказалась монета XV века под названием «Благородный Ганс». За нее удалось выручить 1,2 миллиона евро (124,2 миллиона рублей), хотя изначально она оценивалась в 300-600 тысяч евро (31-62 миллиона рублей). Всего коллекционерам известно две подобные монеты, отчеканенные в честь короля Иоганна.

Датская золотая монета достоинством 10 дукатов XVII века, известная под названием Portugaloser, была продана более чем 500 тысяч евро (51,7 миллиона рублей). Считается, что их сохранилось четыре экземпляра. Большинство остальных лотов ушло с молотка за суммы свыше 10 тысяч евро.

Полностью распродать коллекцию планируют в течение несколько лет. После Первой мировой войны Брун озаботился сохранением редких монет, так как опасался новой войны и бомбардировок Копенгагена. Он завещал хранить коллекцию в Королевском собрании монет и медалей на протяжении века.

Ранее сообщалось, что в США три сестры получили от брата в наследство единственную десятицентовую монету 1975 года выпуска, которая может стоить более 500 тысяч долларов. Эта монета из коллекционного набора была отчеканена с ошибкой.