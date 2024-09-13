Три сестры получили в наследство монету стоимостью 46 миллионов рублей

В США сестры получили в наследство от брата уникальную монету за $500 тысяч

В США три сестры получили от брата в наследство единственную десятицентовую монету 1975 года выпуска, которая может стоить более 500 тысяч долларов (около 46 миллионов рублей). Об этом сообщает Associated Press.

Уникальная монета с профилем президента Франклина Рузвельта никогда не была в обращении и входила в один из коллекционных наборов, выпущенных в 1975-м. Ее особенность — отсутствие буквы «S», обозначающей принадлежность к монетному двору Сан-Франциско, из-за ошибки при чеканке. Всего известно две монеты из серии с такой особенностью.

Сестры, которые пожелали сохранить анонимность, рассказали, что брат упоминал о некой уникальной монете в банковской ячейке. При этом женщины не подозревали, что она может стоить таких денег, и никогда не видели ее. Мужчина купил монету в 1978-м, когда коллекционеры уже охотились за ней, за 18,2 тысячи долларов (сегодня это было бы 90 тысяч долларов или 8,2 миллиона рублей) и хранил в качестве финансовой подушки безопасности для семейного бизнеса.

Второй десятицентовик монетного двора Сан-Франциско с ошибкой был продан в 2019 году за 456 тысяч долларов с аукциона, а затем перекуплен неким частным коллекционером. Сестры из Огайо собираются продать свою монету на аукционе в октябре.

Ранее в Великобритании сотрудники аукционного дома нашли редчайшую американскую монету XVIII века, стоимость которой оценивается в 30 тысяч фунтов стерлингов. Уникальный континентальный доллар принесли на оценку вместе с другими старыми монетами.