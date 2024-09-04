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13:47, 4 сентября 2024Из жизни

Редчайшую монету стоимостью 3,5 миллиона рублей нашли в банке из-под конфет

Редчайшую американскую монету 1776 года нашли в банке из-под конфет в Британии

Фото: udit saptarshi / Unsplash

В Великобритании сотрудники аукционного дома нашли редчайшую американскую монету XVIII века, стоимость которой оценивается в 30 тысяч фунтов стерлингов (около 3,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Gloucestershire Live.

Неожиданное открытие сделали в аукционном доме Wotton Auction Rooms в городе Уоттон-андер-Эдж, графство Глостершир. Некий торговец принес на оценку банку из-под конфет, полную «всяких старых безделушек» и монет. Среди них сотрудники обнаружили континентальный доллар США 1776 года выпуска. «Эта монета входит в топ пять моих лучших находок за карьеру и вещью, которую каждый аукционист мечтает заполучить», — порадовался Джозеф Триндер из Wotton Auction Rooms.

Континентальные доллары начали чеканить сразу же после подписания Декларации о независимости США 1776-м из латуни. Их дизайн разработал лично Бенджамин Франклин. На аверсе монеты изображено солнце, светящее на солнечные часы, а также нанесены надписи: Fugio на латыни («Я лечу») и Mind your business («Не лезь в чужие дела») по-английски. Этот ребус, составленный отцом-основателем США и обращенный к Великобритании, расшифровывался как: «Время летит, так что не лезь в чужие дела». На реверс монеты нанесена цепь из 13 звеньев, которые символизируют 13 объединившихся колоний.

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Особую ценность континентальным долларом придает то, что всего их было отчеканено около шести тысяч штук. Считается, что до наших дней их сохранилось не более сотни. «Только вообразите, что монета, которая датируется годом объявления независимости США, оказалась в Великобритании. Это удивительное чувство. Мы не смогли обнаружить никаких записей о других подобных находках в Британии», — сказал Триндер.

Уникальную монету отправили в США для подтверждения подлинности, а затем вернули в Великобританию. Аукционный дом надеется выручить за нее от 20 до 30 тысяч фунтов стерлингов, однако цена может достигнуть и шестизначной суммы. Торги назначены на 3 октября.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел в поле огромный клад из 748 древнеримских монет. Артефакты лежали в поле на месте старой римской дороги.

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      Никита Савин
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