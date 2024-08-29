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20:13, 29 августа 2024Из жизни

Фанат Индианы Джонса нашел огромный клад древнеримских монет

В Великобритании мужчина нашел в поле огромный клад

Фото: Andrew Burton / Reuters

В Великобритании кладоискатель нашел в поле огромный клад из 748 древнеримских монет. Об этом пишет «Би-би-си».

34-летний Джордж Риджуэй утверждает, что хотел стать археологом, поскольку с детства был фанатом фильмов об Индиане Джонсе. В сентябре 2019 года он, подражая любимому герою, решил самостоятельно исследовать с металлоискателем только что убранное поле в графстве Суффолк. Мужчина знал, что во времена Римской империи там проходила дорога и решил попытать удачу.

Когда около бывшей дороги ничего не нашлось, Риджуэй отошел нее примерно на 30 метров и сразу же поймал сигнал. Первыми находками стали две римские броши первого века нашей эры. «Еще один четкий сигнал детектора указал на серебряный динарий — монету, введенную Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры», — вспоминает мужчина.

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Дальше артефакты стали появляться из земли один за другим. За три часа поисков Риджуэй нашел около 160 серебряных римских монет. Мужчина понял, что сделал крупное археологическое открытие и немедленно связался с коллегами. На ночь он оставил отца охранять место раскопок, а наследующий день прибыл отряд археологов. За три месяца работы они нашли клад, состоящий из почти 750 монет первого века нашей эры. Находка Риджуэя сразу же была признана одной из крупнейших в истории Великобритании.

Из найденных монет музеи Колчестера и Ипсвича, а также Британский музей забрали в свои коллекции 63 экземпляра. Остальное досталось Риджуэю. В конце сентября он намерен продать клад с аукциона. Эксперты считают, что кладоискатель сможет выручить 75 тысяч фунтов стерлингов (около девяти миллионов рублей). Деньги будут разделены между Риджуэем и владельцем земли, на которой был найден клад.

Ранее в Германии рабочий нашел тайник со средневековыми монетами во время прокладки труб. Большинство монет были отчеканены на монетных дворах Брайзаха, Цофингена и Фрайбурга около 1320 года.

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      Никита Савин
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