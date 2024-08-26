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09:08, 26 августа 2024Из жизни

Рабочий прокладывал трубы и нашел тайник со средневековыми монетами

В Германии рабочий обнаружил клад, когда прокладывал трубы

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

В Германии рабочий прокладывал трубы и нашел тайник со средневековыми монетами. Об этом пишет Popular Mechanics.

Клаус Фёлькер, житель немецкого муниципалитета Глоттерталь, прокладывал трубопровод для бассейна, когда обнаружил в земле «небольшие металлические пластины», похожие на монеты. Он сообщил о найденном тайнике начальству, и в тот же день на место прибыли археологи из Государственного управления по сохранению памятников регионального совета Штутгарта. Они смогли извлечь из земли около тысячи средневековых монет. На следующий день, несмотря на дождь, при помощи металлоискателя были найдены еще 600 монет.

Археолог Андреас Хаасис-Бернер сказал, что большинство монет были отчеканены на монетных дворах Брайзаха, Цофингена и Фрайбурга около 1320 года. По его словам, на эту сумму в те времена можно было купить стадо овец в сто пятьдесят голов. Найденный Фелькером клад стал «одним из самых крупных средневековых кладов с монетами за последние несколько десятилетий».

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