Кладовщик нашел в поле редчайшую монету стоимостью 400 тысяч рублей

В Британии кладовщик нашел в поле монету правителя кельтского племени Антедия

В Великобритании 63-летний кладовщик, увлекающийся поиском сокровищ, нашел в поле редчайшую монету. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Майк Тейлор из Ньюпорта совершил находку, когда прочесывал с металлоискателем поле на юге Уэльса. На глубине десяти сантиметров ему попалась монета искусной работы с изображением лошади с тремя хвостами.

Такие монеты чеканил кельтский правитель Антедий, живший примерно две тысячи лет назад. Его считают последним независимым правителем иценов — британского племени, населявшего юго-восток острова. Специалисты оценивают стоимость монеты в четыре тысячи фунтов стерлингов (примерно 435 тысяч рублей).

Находку выставят на аукцион, который пройдет в начале сентября. Кладоискатель планирует поделить выручку с братом и владельцем поля, после чего потратить оставшиеся деньги на отпуск.

Ранее сообщалось, что в Чехии археологи обнаружили крупнейший за десятилетие клад средневековых монет. Более двух тысяч монет XI-XII веков были найдены сотрудниками Института археологии Академии наук Чехии недалеко от Праги.

