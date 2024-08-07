Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:21, 7 августа 2024Из жизни

Кладовщик нашел в поле редчайшую монету стоимостью 400 тысяч рублей

В Британии кладовщик нашел в поле монету правителя кельтского племени Антедия

Фото: Pxhere

В Великобритании 63-летний кладовщик, увлекающийся поиском сокровищ, нашел в поле редчайшую монету. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Майк Тейлор из Ньюпорта совершил находку, когда прочесывал с металлоискателем поле на юге Уэльса. На глубине десяти сантиметров ему попалась монета искусной работы с изображением лошади с тремя хвостами.

Такие монеты чеканил кельтский правитель Антедий, живший примерно две тысячи лет назад. Его считают последним независимым правителем иценов — британского племени, населявшего юго-восток острова. Специалисты оценивают стоимость монеты в четыре тысячи фунтов стерлингов (примерно 435 тысяч рублей).

Материалы по теме:
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021

Находку выставят на аукцион, который пройдет в начале сентября. Кладоискатель планирует поделить выручку с братом и владельцем поля, после чего потратить оставшиеся деньги на отпуск.

Ранее сообщалось, что в Чехии археологи обнаружили крупнейший за десятилетие клад средневековых монет. Более двух тысяч монет XI-XII веков были найдены сотрудниками Института археологии Академии наук Чехии недалеко от Праги.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов заявил о наступлении тысячи бойцов ВСУ на Курскую область. Глава Генштаба обещал Путину разгромить противника

      Минобороны показало кадры уничтожения польской САУ Krab в Курской области

      Пассажиры «рухнувшего» при турбулентности самолета врезались в потолок и получили травмы

      В российском городе назвали профессии с самым высоким ростом зарплат

      В Одессе прогремел взрыв

      Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области после атаки ВСУ

      Раскрыто влияние черной дыры на галактику ESO 428-G14

      Уровень роста цен назвали нулевым

      Маск выразил готовность взять интервью у Харрис

      В Нигерии задержали поляков с российскими флагами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше