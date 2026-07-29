Россиян предупредили о последствиях голодного сна

Диетолог Лазуренко: Нельзя ложиться спать голодным

Идеальный вариант для качественного ухода в сон — это соблюдение 2-3-часового интервала между окончанием ужина и сном, однако голодным ложиться спать нельзя. Об этом заявила врач-диетолог Наталья Лазуренко, сообщает RT.

Специалист объяснила, что если нагрузить организм прямо перед сном, то он не уйдет в этот режим, поскольку будет работать. При этом длительное голодание перед отходом ко сну тоже вредно, особенно более восьми часов.

«Как правило, к моменту ухода ко сну уровень глюкозы становится очень-очень низкий, и на его место приходит кортизол, который начинает заставлять проверять, что там, в холодильнике», — рассказала Лазуренко.

По словам диетолога, на ужин должны быть легкоусвояемые белки, чтобы выработалось достаточно ночных гормонов. В пример она привела нежирную рыбу или белое мясо (индейка, курица). К этим продуктам стоит добавить правильные жиры — масло авокадо или грецкого ореха. Овощами тоже пренебрегать не следует, подметила специалист, так как они дадут клетчатку и предотвратят скачок глюкозы.

«Здесь желательно, чтобы работало "правило светофора": зеленый, красный, желтый, то есть собрать на тарелке три цвета, три овоща, которые будут давать эту яркую окраску», — указала диетолог.

В полдник она посоветовала перекусывать белком, а также напомнила о достаточном количестве воды в течение дня, чтобы не пить слишком много перед сном. В заключение она посоветовала выпивать перед сном чашку травяного чая с мятой или ромашкой, чтобы снизить тревожность и нормализовать пищеварение.

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