Диетолог назвала неочевидный и при этом надежный источник белка

Диетолог Шапиро: В 100 граммах говяжьей печени содержится около 26 граммов белка

Диетолог Эми Шапиро назвала надежный, недорогой и при этом неочевидный источник белка. В беседе с Men's Journal она порекомендовала, какую категорию продуктов стоит включить в рацион.

По словам Шапиро, мясные субпродукты, такие как говяжья печень, являются одними из самых богатых питательными веществами продуктов на планете — в них есть легкоусвояемые белки, витамины и минералы. Диетолог указала на то, что в 100 граммах говяжьей печени содержится около 26 граммов белка по сравнению с примерно 25 граммами белка в той же порции более дорогого говяжьего фарша.

Тем, кому не нравится вкус субпродуктов, Шапиро посоветовала смешивать их с говяжьим фаршем и готовить из получившейся смеси котлеты, тако, фрикадельки, чили, фаршированный перец или болоньезе. «Если вы беспокоитесь о том, что вам нужно привыкнуть к вкусу, уверяю вас, такая смесь поможет полюбить вкус субпродуктов, а ваши любимые специи помогут включить этот богатый питательными веществами вариант в свой рацион», — заключила она.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал об опасности детокс-капельниц. Особенно рискованными врач назвал программы, в которых капельницы совмещают с голоданием, диетой на соках или жесткими ограничениями.