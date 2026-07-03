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Забота о себе
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14:46, 3 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал самую большую опасность детокс-капельницы

Гастроэнтеролог Андрей Симаков назвал детокс-капельницы бесполезными для здоровых людей
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom

Детокс-капельницы обычно бесполезны для здоровых людей, а в некоторых случаях и вредны, рассказал гастроэнтеролог Андрей Симаков. Об опасности этой процедуры врач предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«Самая большая опасность капельниц для очищения организма — это дырявый кошелек. Это красивые маркетинговые обещания по цене 15-20 тысяч рублей за процедуру. У человека дезинтоксикация организма происходит постоянно, так как почки и печень работают круглосуточно. Если они по какой-то причине отказывают, человек попадает в больницу», — объяснил Симаков.

Особенно рискованными врач назвал программы, в которых капельницы совмещают с голоданием, диетой на соках или жесткими ограничениями. Он предупредил, что после таких марафонов вес иногда действительно снижается на два-три килограмма. Но чаще речь идет о потере жидкости, а не об оздоровлении. При более длительных ограничениях организм может терять уже не только воду и жир, но и мышечную массу.

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По словам Симакова, такие практики особенно опасны для пожилых людей, так как они быстрее теряют мышечную массу, а ее восстановление дается тяжелее. Детям же подобные программы полностью противопоказаны, поскольку им постоянно нужны питательные вещества.

Ранее Симаков рассказал о влиянии жары на пищеварение и аппетит. По его словам, летом человеку часто меньше хочется есть, что является нормой.

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