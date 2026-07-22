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Забота о себе
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15:30, 22 июля 2026 (обновлено: 16:25, 22 июля 2026)Забота о себе

Популярный миф о детоксе опровергли

Диетолог Нанн: Печень и почки справляются с очищением организма без детокс-программ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ShotPrime Studio / Shutterstock / Fotodom

Британский диетолог Изабель Нанн рассказала о популярном мифе о детоксе организма. Его специалистка развеяла в беседе с изданием Metro.

По словам диетолога, многие люди считают, что им нужна «детоксикация» организма после периодов переедания. Однако Нанн заверила, что на самом деле тело человека справляется с этой задачей самостоятельно без специальных капельниц и биоактивных добавок. «Печень и почки являются частью естественных систем организма, отвечающих за переработку и удаление отходов, а это означает, что очищение соками после отпуска совершенно не требуется», — заверила специалистка.

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Чтобы привести свое здоровье в норму, диетолог порекомендовала придерживаться простой сбалансированной диеты, пить достаточно воды и высыпаться.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал об опасности детокс-капельниц. Особенно рискованными врач назвал программы, в которых капельницы совмещают с голоданием, диетой на соках или жесткими ограничениями.

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