Популярный миф о детоксе опровергли

Диетолог Нанн: Печень и почки справляются с очищением организма без детокс-программ

Британский диетолог Изабель Нанн рассказала о популярном мифе о детоксе организма. Его специалистка развеяла в беседе с изданием Metro.

По словам диетолога, многие люди считают, что им нужна «детоксикация» организма после периодов переедания. Однако Нанн заверила, что на самом деле тело человека справляется с этой задачей самостоятельно без специальных капельниц и биоактивных добавок. «Печень и почки являются частью естественных систем организма, отвечающих за переработку и удаление отходов, а это означает, что очищение соками после отпуска совершенно не требуется», — заверила специалистка.

Чтобы привести свое здоровье в норму, диетолог порекомендовала придерживаться простой сбалансированной диеты, пить достаточно воды и высыпаться.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал об опасности детокс-капельниц. Особенно рискованными врач назвал программы, в которых капельницы совмещают с голоданием, диетой на соках или жесткими ограничениями.