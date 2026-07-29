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14:30, 29 июля 2026 (обновлено: 14:42, 29 июля 2026)Экономика

Последствия блокады портов Одессы для импорта украинского зерна оценили

Леушкин: Цены на украинскую пшеницу обвалились втрое из-за блокады портов Одессы
Вячеслав Агапов

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Цены на украинскую пшеницу обвалились втрое. Так оценил последствия блокады Россией портов Большой Одессы основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Блокировка транспортных маршрутов больно ударила по украинским аграриям, которые являются одним из главных источников валютных поступлений для Украины. Ранее пшеницу могли продавать по 10-12 тысяч гривен за тонну (около 250-300 долларов), сейчас закупочные предложения составляют 3,5-4,8 тысячи гривен за тонну (70-100 долларов) в зависимости от региона и качества продукции.

Обвал цен объясняют резким сокращением возможностей по экспорту зерновых. Ранее основной объем вывоза украинской сельхозпродукции обеспечивали порты, теперь же им приходится искать альтернативу — например, переориентировать поставки через Польшу, Румынию и дунайские порты. Однако ранее увеличение объемов украинского экспорта через соседние страны сопровождалось протестами европейских фермеров и введением ограничений на импорт украинского зерна. Повторение ситуации может вновь столкнуться с политическими и логистическими препятствиями.

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ), увидели угрозу дальнейшей девальвации гривны из-за прекращения судоходства через порты Украины. Возникшие проблемы с экспортом товаров на фоне усиления ударов России по украинским портам могут увеличить текущие проблемы с дефицитом госбюджета, платежным балансом, инфляцией и золотовалютными резервами Нацбанка, отмечают аналитики.

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