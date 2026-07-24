В прекращении судоходства через порты Украины увидели угрозу для гривны

МВФ: Прекращение судоходства через порты Украины может привести к девальвации гривны

Прекращение судоходства через порты Украины может привести к дальнейшей девальвации гривны. Такую угрозу увидели эксперты Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Возникшие проблемы с экспортом товаров на фоне усиления ударов России по украинским портам могут усилить текущие проблемы с дефицитом госбюджета, платежным балансом, инфляцией и золотовалютными резервами Нацбанка, отмечают аналитики МВФ.

«В ближайшей перспективе атаки могут быть еще более разрушительными или частыми, чем ожидалось, особенно атаки на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру также могут быть значительно прерваны экспортные транзитные маршруты. Если эти риски реализуются, это может повлиять на рост в ближайшей перспективе, инфляция может снова возрасти, уже значительный дефицит бюджета и текущего счета может увеличиться, а давление на платежный баланс может усилиться, что негативно скажется на накоплении международных резервов», — поясняют в сообщении.

Сокращение экспорта и валютной выручки негативно скажется на валютном рынке и приведет к сокращению предложения доллара, росту валютных продаж со стороны Нацбанка из золотовалютных резервов страны и более скорому обесценению национальной валюты. Как заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, если ситуация будет ухудшаться, власти будут вынуждены пойти на ослабление безналичного курса до 45 гривен за доллар. Попытки сдержать курс за счет золотовалютных резервов Нацбанка будут скорее политическим решением.

Ранее депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что даже при лучшем для Украины сценарии национальная валюта продолжит ослабевать. К концу 2029 года ее курс снизится до 51,5 гривны за доллар.

