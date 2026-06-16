Депутат предсказала серьезное ослабление гривны

Депутат Василевская-Смаглюк: К концу 2029-го курс валюты ослабнет до 51,5 гривны за доллар

К концу 2029 года курс украинской гривны резко ослабнет. Такое развитие событий предсказала депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, даже при лучшем для Украины сценарии национальная валюта продолжит ослабевать. К концу 2029 года ее курс снизится до 51,5 гривны за доллар.

«Даже в оптимистичный сценарий правительства закладывается постепенное ослабление гривны: среднегодовой курс вырастет с 44,4 гривны/доллар в 2026 году, до 50,7 гривны/доллар в 2029 году. На конец 2029 года доллар будет стоить 51,5 гривны», — написала она в Telegram-канале.

Официальный курс нацбанка Украины на вторник составил 44,86 гривны за доллар. Впервые в истории он превысил отметку в 45 гривен 9 июня.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины изменил подход к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс, в связи с чем перестал рассчитывать курс гривны к рублю и ряду других валют.