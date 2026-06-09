Доллар на Украине побил исторический рекорд

Курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 45 гривен

Курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 45 гривен. О том, что курс американской валюты побил рекорд, со ссылкой на данные украинских банков сообщает ТАСС.

Первый украинский международный банк оценил курс национальной валюты в 45,20 гривны за доллар, Monobank — в 45,04. Приватбанк и Ощадбанк пытаются удержать курс ниже психологической отметки и продают доллар по 44,99 и 44,85 гривны соответственно. В то же время, как отмечает агентство УНИАН, значительная часть обменников уже подняли курс выше 45 гривен.

Украинская валюта слабеет несколько месяцев подряд. С 1 января для стабилизации курса Нацбанк Украины продал на внутреннем рынке 14,473 миллиарда долларов, на начало года курс составлял 42,35 гривны за доллар.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины изменил подход к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс, в связи с чем перестал рассчитывать курс гривны к рублю и ряду других валют.