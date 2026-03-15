00:53, 15 марта 2026

Нацбанк Украины продал миллиард долларов для удержания курса гривны

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Национальный банк Украины за неделю продал один миллиард долларов из золотовалютных резервов для сдерживания падения курса гривны. Об этом сообщил украинский портал «Минфин».

Отмечается, что эти меры не остановили проседание курса украинской валюты. При этом с начала 2026 года Нацбанк израсходовал уже 8,3 миллиарда долларов из резервов и не пополнял их.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины изменил подход к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс, в связи с чем перестал рассчитывать курс гривны к рублю и ряду других валют.

    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили более 60 беспилотников за день. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    Одна партия предложила открыть «политические пивнушки» в сельских районах

    Нацбанк Украины продал миллиард долларов для удержания курса гривны

    Появились кадры мощного пожара на американской базе в Багдаде после прилета

    Названы исключенные из списка антироссийских санкций ЕС лица

    Захарова раскрыла нюансы контактов России с США

    Фицо пожаловался на недостаточное давление ЕС на Зеленского

    ВС России уничтожили датский беспилотник ВСУ тараном

    На Украине оценили действия Зеленского статьей советского Уголовного кодекса

    В Иране дерзко высказались о хваленом зонтике безопасности США

    Все новости
