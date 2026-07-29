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15:32, 29 июля 2026Мир

Иранское посольство опубликовало фото Трампа в роли официанта

Посольство Ирана в ЮАР опубликовало ИИ-изображение с Трампом в роли официанта Нетаньяху
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Изображение: @IraninSA / X

Посольство Ирана в ЮАР опубликовало сгенерированное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) изображение с президентом США Дональдом Трампом в роли официанта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Публикация появилась в официальном аккаунте дипведомства в социальной сети X.

На фото израильский премьер садится за стол, на котором стоит тарелка с лобстером. Сзади него стоит глава Белого дома в костюме официанта и придерживает стул.

«Добро пожаловать обратно, сэр. Хотите, как обычно, неограниченное финансирование?» — говорится в подписи к изображению.

28 июля президент США Дональд Трамп провел встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он назвал их очень хорошими.

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