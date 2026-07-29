Известный российский блогер рассказал об операции и пожаловался на адскую боль

Блогер Саша Теслонд сообщил, что ему провели операцию ноги

Известный российский блогер Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов), которого сбил мотоцикл в Париже, рассказал, что ему провели операцию ноги. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Если бы я не пошел на операцию, (...) образовалась бы костная мозоль, которая заблокировала бы мне движение стопы и операция уже была бы очень жестокой. Поэтому надо было делать здесь и сейчас», — рассказал Теслонд. Он добавил, что до хирургического вмешательства врачи обнаружили на снимке конечности отколовшийся кусок кости.

Блогер также рассказал, что операция прошла успешно, но при этом пожаловался на то, что нога начала «адски болеть».

В начале июля Теслонда сбил мотоцикл в Париже. От столкновения блогер упал на асфальт, его госпитализировали. Он сильно травмировал левую ногу и получил некоторые незначительные повреждения. Водитель мотоцикла не пострадал.

Ранее Теслонд сравнил Париж с Химками. Он обратил внимание на то, что город в Подмосковье занимает большую площадь, чем европейская столица.