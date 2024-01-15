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20:34, 15 января 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер сравнил Париж с Химками

Кадр: Ksenia Hoffman / Youtube

Популярный российский блогер Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов) заявил, что Париж, в котором он жил некоторое время, меньше, чем подмосковные Химки. Французский и российский города он сравнил в интервью блогерше Ксении Хоффман, доступном на YouTube.

Теслонд объяснил, что в столице Парижа всегда было много туристов, желающих посетить достопримечательности. При этом, как отметил блогер, город занимает небольшую площадь, а здания в нем, как правило, не бывают выше 10 этажей. «Просто представьте концентрацию желающих на каждый квадратный метр: на посетить, на увидеть, поесть, попить и так далее», — отметил он.

Блогер признался, что эта особенность европейской столицы осложняла его жизнь в городе. Он добавил, что подмосковный город Химки занимает большую площадь, чем Париж.

Ранее блогер раскрыл, сколько стоит месяц жизни во Франции. Он объяснил, что снимал дорогое жилье, а также регулярно посещал рестораны и развлекательные мероприятия. При таком образе жизни Теслонд тратил около 600-700 тысяч рублей.

Попов переехал учиться в Париж в сентябре 2022 года. Он прожил там чуть больше года и пришел к выводу, что ему трудно жить за границей. В ноябре 2023 года он заявил о своем возвращении в Москву.

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      Мария Большакова
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