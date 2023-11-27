Переехавший в Париж российский блогер назвал сложность жизни за границей

Блогер Саша Теслонд заявил, что не чувствует стабильности, живя за границей

Популярный российский TikTok-блогер Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов), переехавший учиться в Париж, заявил, что не чувствует стабильности в жизни. Эту сложность пребывания за границей он назвал в видео, доступном на его YouTube-канале.

Попов объяснил, что в свободное от университетских занятий время он приезжает в Россию. Блогер заявил, что он фактически живет на две страны.

«У меня давно потерялось ощущение какой-то стабильности. Именно хорошей. Когда ты знаешь: (...) я приеду и буду дома. Я не могу себе ответить на вопрос: "Где я? Дома я сейчас или не дома?"» — пожаловался тиктокер. Он добавил, что подобный образ жизни изнуряет его.

Ранее популярная блогерша Лиза Савчихина, переехавшая в Китай, пожаловалась на трудности работы за границей. Она заявила, что в новой стране у нее нет подходящих условий для съемок видео.

Попов снимает короткие юмористические видео в TikTok и ролики о своей повседневной жизни на YouTube. В TikTok на блогера подписаны 2,1 миллиона пользователей.