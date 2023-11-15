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15:59, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

Известная российская блогерша пожаловалась на трудности работы в Китае

Кадр: lisav_ / YouTube

Известная российская тиктокерша Лиза Савчихина, уехавшая учиться в Китай, рассказала о трудностях, связанных с переездом. На них она пожаловалась в видео, доступном на ее YouTube-канале.

Савчихина заявила, что до сих пор адаптируется к новой стране. Она подчеркнула, что у нее нет подходящих условий для съемок. «У меня один-единственный день, когда я могу снимать длинные видео, пока я одна и никого дома нет», — посетовала блогерша.

Также, по словам тиктокерши, снимать ролики ей не позволяет учеба, которая отнимает много времени.

Ранее Савчихина пожаловалась на высокие цены в Китае. Так, отметила блогерша, обычные штаны и футболка обошлись ей в семь тысяч рублей. Кроме того, тиктокерша посетовала на дороговизну овощей и фруктов.

Блогерша обрела популярность благодаря юмористическим скетчам в TikTok, посвященным школьной или университетской жизни и отношениям в семье. На аккаунт Савчихиной в соцсети подписаны три миллиона человек. Летом тиктокерша поступила в университет, а в сентябре переехала в Китай.

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      Мария Большакова
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