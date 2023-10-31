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12:41, 31 октября 2023Интернет и СМИ

Переехавшая в Китай российская блогерша описала цены словами «это вообще жопа»

Кадр: @savchikhina / YouTube

Известная российская тиктокерша Лиза Савчихина, переехавшая учиться в Китай, пожаловалась на высокие цены в стране. Подробностями она поделилась в видео, доступном на ее YouTube-канале.

«Дороговато, ребят, хочется сказать. Дороговато. Когда 14 с половиной рублей у нас один юань. Это вообще жопа. Это дорого», — описала она свое впечатление от цен в Китае.

В качестве примера блогерша привела стоимость обычных штанов и футболки. По словам Савчихиной, за эти две вещи в Китае она заплатила семь тысяч рублей. Кроме того, она пожаловалась на дороговизну овощей и фруктов. Тиктокерша также призналась, что иногда не понимает принципа ценообразования в этой стране.

Ранее блогер и стример Александр Зубарев, переехавший из Донецка в Китай, пожаловался на высокие цены на электроэнергию. Он заявил, что платит за электричество около 2,7 тысячи рублей, что, по его словам, считается большой суммой для страны.

Савчихина стала популярной благодаря юмористическим скетчам в TikTok. В них она изображала сцены из школьной жизни или отношения внутри семьи. На аккаунт блогерши в соцсети подписано три миллиона пользователей. Летом она сообщила, что поступила в китайский университет. В сентябре Савчихина уехала из России на учебу в Китай.

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      Мария Большакова
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