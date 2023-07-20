Живущий в Китае блогер пожаловался на высокие цены на электричество

Блогер Зубарев, живущий в Китае, заявил, что платит 2700 рублей в месяц за электричество

Известный в России и СНГ блогер и стример из Донецка Александр Зубарев, живущий в Китае, пожаловался на высокие цены за электричество в стране. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Зубарев подсчитал, что за сутки платит за электричество примерно семь юаней (около 88 рублей по текущему курсу). «При постоянно включенном кондиционере, считая всю электроэнергию, которая используется, в том числе на очистители воздуха, ионизаторы, пылесосы», — уточнил блогер.

В месяц, согласно подсчетам блогера, он платит за электроэнергию около 2700 рублей. Зубарев заявил, что для Китая это большая сумма с учетом средних зарплат в стране.

Ранее Зубарев рассказал, как общался в китайскую больницу из-за проблем с коленом. В ролике, снятом в медучреждении, он пожаловался на то, что ему пришлось заранее занять очередь и подробно заполнить документы.

Александр Зубарев — хореограф и танцор из Донецка. Он посещал Китай по работе, а позднее вернулся в страну, чтобы остаться в ней жить. Блогер стал известен благодаря юмористическим роликам о жизни в Поднебесной.