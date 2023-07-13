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19:21, 13 июля 2023Интернет и СМИ

Живущий в Китае известный блогер из Донецка попал в больницу с травмой ноги

Живущий в Китае блогер из Донецка Зубарев обратился в больницу с надрывом связки колена

Кадр: Telegram-канал Александра Зубарева

Известный в России и СНГ блогер и стример из Донецка Александр Зубарев, живущий в Китае, получил травму ноги и попал в больницу. Подробности он раскрыл в своем Telegram-канале.

Зубарев рассказал, что ощутил сильный дискомфорт в ноге после репетиции танца. Он предположил, что у него выпала коленная чашечка. «Не могу ходить, больно просто до *** [ужаса]», — пожаловался он.

Позднее стример опубликовал видео из китайской больницы. Он посетовал на то, что при обращении к врачу в медучреждении в Поднебесной необходимо подробно заполнять документы и заранее занимать очередь. Тем не менее вскоре Зубарев опубликовал ролик, в котором его ногу осматривает медработник. «Надорвана связка. Отдых нужен семь-десять дней. Если ничего не меняется — операция», — рассказал блогер о своем диагнозе.

Ранее Зубарев также назвал плюс граждан Китая. Стример заявил, что местные жители нравятся ему своей искренностью.

Александр Зубарев — танцор и хореограф родом из Донецка, ставший особенно популярным благодаря видео о жизни в Китае. Блогер рассказывал, что изначально пробыл в КНР несколько месяцев по работе, однако впоследствии вернулся в эту страну.

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    Маргарита Щигарева
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