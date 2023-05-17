Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:56, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Живущий в КНР блогер из Донецка назвал преимущество китайцев

Живущий в КНР блогер из Донецка Зубарев назвал искренность преимуществом китайцев

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Известный блогер из Донецка Александр Зубарев, живущий в КНР, назвал преимущество китайцев. В интервью проекту «Вписка» на YouTube он заявил, что местные жители нравятся ему своей искренностью.

«Они живые, они настоящие. У нас много *** [ерунды], которая не делается тебе в лицо. У нас много вот этих вот подноготных вещей (...). У китайцев нет такого», — рассказал Зубарев. Блогер заверил, что в КНР принято открыто выражать негативные эмоции в адрес другого человека, в том числе криком.

Кроме того, по его словам, он и сам нередко участвует в перепалках с китайцами. «Вот за это я люблю [китайский менталитет], что-то есть у них животное», — добавил блогер.

Александр Зубарев — танцор и хореограф, ставший особенно популярным благодаря видео в TikTok о жизни в Китае. На его страницу в соцсети подписано шесть миллионов пользователей. Блогер рассказывал, что изначально пробыл в КНР несколько месяцев по работе, однако впоследствии вернулся в эту страну.

Ранее Зубарев также заявил, что в Китае он не обладает известностью. Блогер признался, что ощутил популярность только во время отдыха на курорте, где его узнали русскоязычные туристы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Жириновский хотел отказаться от цветов флага Украины в символике ЛДПР. Почему он передумал?
Диетолог сравнила пользу коричневых и белых яиц
Ограбление пункта обмена криптовалюты Москве попало на видео
В США прокомментировали состояние ЗРК Patriot после попадания российской ракеты
Меган Маркл выразила отношение к правилам королевской семьи с помощью платья
Директор крымского клуба записал видеоизвинения за запрет исполнить гимн России
В США рассказали об участии российского танка «Армата» в боевых действиях
Лолита рассказала о своих страхах
На Украине раскритиковали главу разведки страны
Названы недостатки американского ЗРК Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.