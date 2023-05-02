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11:54, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Известный блогер из Донецка словами «никому не нужен» оценил жизнь в Китае

Блогер из Донецка Зубарев словами «я никому не нужен» оценил жизнь и известность в Китае

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Популярный в России и СНГ блогер из Донецка Александр Зубарев, живущий в Китае, заявил, что в этой стране у него нет известности. Жизнь в КНР он оценил в интервью проекту «Вписка». Видео доступно на YouTube.

«Знаешь, в чем мой прикол? Я нахожусь здесь, здесь я *** [вообще] никому не нужен. Здесь посмотреть на людей и сказать: "Вы знаете, кто такой Зубарев?" — и всем *** [плевать]. Абсолютно все равно, никто не знает, кто такой Зубарев», — поделился блогер. При этом он добавил, что ощутил известность, приехав на китайский курорт Санью, где его узнали русскоязычные туристы.

По словам Зубарева, он отправился в Китай, так как ему предложили там работу. Он пробыл в КНР около трех месяцев и после окончания контракта уехал обратно в Донецк. Однако потом блогер пришел к выводу, что в родном городе у него нет перспектив, и захотел вернуться в КНР.

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«Я понял, что прямо Китай — это мое. <...> Здесь все как-то настолько правильно, настолько размеренно и четко, все настолько нормально сделано для людей», — рассказал Зубарев о впечатлениях от страны и признался, что влюбился в нее. Он также выразил уверенность в том, что в Китае находятся «все деньги мира».

Александр Зубарев — танцор и хореограф, ставший особенно популярным благодаря видео в TikTok о жизни в Китае. На страницу блогера в соцсети подписано шесть миллионов пользователей.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о недостатках Израиля. Он назвал эту страну «провинциальной жопой» и заявил, что в ней скучно жить.

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Олег Давыдов
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