Артемий Лебедев назвал «провинциальной жопой» популярную у россиян страну

Блогер Артемий Лебедев заявил, что в Израиле плохой сервис и высокие цены

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Израиль скучной страной, в которой не захочется жить. Недостатки этого популярного у россиян для туризма и эмиграции государства он привел в обзоре новостей, доступном на YouTube.

«Израиль — это страна во многом прекрасная, но невероятно скучная для жизни. Я вообще не знаю более провинциальной жопы, в которой жило бы такое количество интереснейших людей», — заявил блогер. Он выразил уверенность в том, что в Израиле, в отличие от Москвы, нет возможности жить полноценной общественной жизнью. Лебедев предположил, что это может быть обусловлено склонностью израильтян жить «внутри своих семей».

Кроме того, по его словам, в этой стране высокие цены и плохой сервис. «Одним словом, Израиль — это не то место, где хотелось бы жить», — констатировал блогер.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев также высказался о превосходстве российских городов над европейскими. Он счел, что в России лучше налажена система уборки городов от мусора, а сами граждане меньше разбрасывают отходы.