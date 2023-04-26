Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:27, 26 апреля 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал «провинциальной жопой» популярную у россиян страну

Блогер Артемий Лебедев заявил, что в Израиле плохой сервис и высокие цены

Кадр: @ArtemiyLebedev

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Израиль скучной страной, в которой не захочется жить. Недостатки этого популярного у россиян для туризма и эмиграции государства он привел в обзоре новостей, доступном на YouTube.

«Израиль — это страна во многом прекрасная, но невероятно скучная для жизни. Я вообще не знаю более провинциальной жопы, в которой жило бы такое количество интереснейших людей», — заявил блогер. Он выразил уверенность в том, что в Израиле, в отличие от Москвы, нет возможности жить полноценной общественной жизнью. Лебедев предположил, что это может быть обусловлено склонностью израильтян жить «внутри своих семей».

Кроме того, по его словам, в этой стране высокие цены и плохой сервис. «Одним словом, Израиль — это не то место, где хотелось бы жить», — констатировал блогер.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев также высказался о превосходстве российских городов над европейскими. Он счел, что в России лучше налажена система уборки городов от мусора, а сами граждане меньше разбрасывают отходы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило аварию МиГ-31 в Мурманской области
Стивен Сигал высказал уверенность в победе России в конфликте на Украине
Названа возможная причина крушения истребителя МиГ-31 под Мурманском
Самодельные субмарины привезли в Европу тонны наркотиков
Стала известна судьба пилотов упавшего в Мурманской области военного самолета
Генпрокурор России поручил провести проверку из-за пожаров в Сосьве
Предполагаемый момент крушения военного самолета под Мурманском попал на видео
Кейт Миддлтон показала способ идеального позирования для фото
Умер народный артист России Владимир Борисов
На Украине заявили о тихо идущем контрнаступлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.