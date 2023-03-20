Артемий Лебедев назвал превосходство российских городов над европейскими

Блогер Лебедев заявил, что россияне меньше разбрасывают мусор, чем европейцы

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал отсутствие мусора превосходством российских городов над европейскими. Свое мнение он выразил в интервью видеоблогерше Нате Особняк, доступном на YouTube.

«Глобально, мне кажется, у нас научились справляться с мусором. У нас нет такого, как в какой-нибудь Африке бывает», — ответил Лебедев на просьбу указать самый грязный город России. В то же время блогер сравнил российские города с европейскими. «В Берлине, например, иногда в пятницу вечером, пока в шесть утра дворники не придут, зрелище эпичное — просто засрано все, у нас так не срут», — высказался он.

По словам блогера, россияне меньше разбрасывают мусор на улице, чем европейцы. «Даже на стадионах после матчей каких-то, людя выходят со стаканчиками, не бросают их на улице», — добавил он.

Ранее Лебедев заявил о превосходстве Москвы над городами Швейцарии. Блогер заявил, что в Женеве по вечерам не горит свет, здания не подсвечиваются, а улицы освещают только машины. По его словам, после Москвы это воспринимается очень странно. По мнению блогера, от этого возникает ощущение, что город заброшен и покинут.