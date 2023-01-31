Лебедев заявил о превосходстве Москвы перед популярным европейским городом

Блогер Артемий Лебедев заявил, что Москва «круче в тысячу раз» городов Швейцарии

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил о превосходстве Москвы над городами Швейцарии. О том, почему он считает столицу России лучше, чем города этой популярной европейской страны, блогер рассказал в интервью проекту Metametrica на YouTube.

«Достаточно приехать в Женеву, вечером пройтись по городу и просто *** [прийти в шок] от того, что там свет не горит, здания не подсвечиваются, ничего нет, у тебя только машины освещают улицы. После Москвы это очень странно воспринимается. Ощущение, что просто заброшенный покинутый город, или электростанция взорвалась, или еще что-то случилось», — объяснил он.

Лебедев также выразил уверенность в том, что Москва «круче в тысячу раз», чем Швейцария, в ответ на просьбу ведущего проекта Никиты Данюка сравнить российскую столицу и города этой европейской страны.

Ранее Лебедев назвал единственную причину, которая побудила бы его эмигрировать из России. Он заявил, что решился бы покинуть страну лишь в случае масштабного потопа, который оставил бы территорию страны под водой.