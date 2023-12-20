Популярный российский блогер раскрыл стоимость месяца жизни во Франции

Блогер Теслонд заявил, что тратил 600-700 тысяч рублей в месяц в Париже

Популярный российский блогер Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов), живший в Париже, раскрыл стоимость месяца жизни во Франции. Об этом он высказался в интервью проекту «Пушка», доступном во «ВКонтакте».

Теслонд заявил, что во Франции он регулярно тратил деньги на походы в рестораны и на концерты. Кроме того, он снимал дорогое жилье. «Этот уровень чуть-чуть выше среднего в Париже стоит 600-700 тысяч [рублей в месяц]», — рассказал блогер.

Он также уточнил, что оплатил учебу во французском университете. За обучение блогер отдал около 700 тысяч рублей.

Ранее Теслонд признался, что за границей не чувствовал стабильности. По словам блогера, когда он жил в двух странах одновременно — во Франции и в России, он не понимал, где находится его настоящий дом.

В сентябре 2022 года Теслонд переехал учиться в Париж. Прожив больше года в столице Франции, блогер понял, что ему трудно жить за границей. В конце ноября он сообщил, что возвращается в Москву.