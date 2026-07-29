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14:26, 29 июля 2026Бывший СССР

Зеленский созвонился с Макроном и предложил ему помощь

Зеленский поговорил по телефону с Макроном и предложил помощь в тушении пожаров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном и предложил помощь в тушении пожаров во Франции. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Эммануэль [Макрон] рассказал о масштабных пожарах во Франции. (...) Предложил необходимую помощь. Наши специалисты могут принять участие в тушении пожаров», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский также рассказал Макрону об итогах визита в США.

Ранее Зеленский обратился к лидеру США Дональду Трампу с просьбой представить «зимний пакет» ракет-перехватчиков Patriot, чтобы не допустить зимой энергетической катастрофы на Украине. Киев также обсуждает с американскими военными компаниями модификации украинских ракет, которые позволят иметь снаряды, схожие с Patriot по боевым характеристикам.

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