ЦБ постсоветской страны не стал снижать ключевую ставку

ЦБ Грузии оставил ключевую ставку на уровне 8,25 %

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Грузии ‌вновь, как и на прошлом заседании, решил не снижать ключевую ставку, оставив ее на уровне 8,25 процента. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ постсоветской страны отметили, что решение было принято с учетом того, что уровень инфляции в июне почти вдвое превысил таргет в размере 3 процентов, составив 5,8 процента, но показатель устойчивой инфляции остался ‌близким к целевому ‌уровню. Относительно высокие темпы роста цен там связали в основном с подорожанием энергоносителей из-за ситуации вокруг иранского конфликта.

«Однако ‌текущие рыночные тенденции указывают ​на то, что цены на нефть остаются ниже уровней, наблюдавшихся во время предыдущей эскалации», — указали в Нацбанке, пообещав вернуться к вопросу о ставке 9 сентября.

В конце прошлой недели ЦБ другой граничащей с РФ страны — Казахстана — на фоне почти вдвое более высокой, чем в Грузии, инфляции снизил базовую ставку с 17 до 16,75 процента. Банк России в тот же день опустил ставку на те же 0,25 процентных пункта, до 14 процентов годовых, хотя значения инфляции, по его данным, сопоставимы с теми, которые фиксируют в Тбилиси.