Нацбанк Казахстана снизил ставку

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку с 17 % до 16,75 %

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 17 до 16,75 процента. В заявлении главы регулятора Тимура Сулейманова говорится, что при принятии такого решения было учтено достигнутое снижение годовой инфляции, что позволило пропорционально скорректировать ‌степень жесткости денежно-кредитных условий.

Темпы роста цен в Казахстане ускорились в июне с майских 0,7 процента до 0,8 процента, а в годовом исчислении, наоборот, чуть замедлились — с 10,4 до 10,3 процента. «Годовая инфляция продолжает снижаться девятый месяц подряд», — подчеркнули в Нацбанке.

Казахстанский регулятор снизил ставку на 0,25 процентных пункта, как ранее это сделал российский, опустивший ее с 14,5 до 14,25 процента (24 июля в 13:30 ЦБ огласит новое решение).

ВВП Казахстана вырос в январе-июне 2026 года на 4,1 процента. Экономика страны в течение последних нескольких лет растет значительными темпами. За исключением пандемийного 2020 года, когда ее объем сократился на 2,5 процента, начиная с 2018-го показатель ежегодно увеличивался не менее чем на 3,2 процента, а в 2023-2025 годах — не менее чем на 5 процентов.