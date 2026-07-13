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Экономика
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14:47, 13 июля 2026Экономика

ВВП соседней с Россией постсоветской страны вырос значительными темпами

Власти Казахстана заявили о росте ВВП страны в первом полугодии на 4,1 %
Дмитрий Воронин

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Globallookpress.com

ВВП Казахстана вырос в январе-июне 2026 года на 4,1 процента. Об этом премьер-министр этой соседней с Россией постсоветской страны Олжас Бектенов рассказал в ходе доклада президенту Касым-Жомарта Токаеву.

«Вклад обрабатывающей промышленности в структуру экономики увеличился на 9,8 процента, транспортной отрасли – на 7,1 процента, строительства – на 15,2 процента. Рост также зафиксирован в торговле – на 5,7 процента, сельском хозяйстве – на 4,4 процента и услугах связи – на 4,3 процента», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Экономика Казахстана в течение последних нескольких лет растет значительными темпами. За исключением пандемийного 2020 года, когда ее объем сократился на 2,5 процента, начиная с 2018-го показатель ежегодно увеличивался не менее чем на 3,2 процента, а в 2023-2025 годах — не менее чем на 5 процентов. В то же время уровень годовой инфляции составил в июне 10,3 процента.

Ранее в Банке России отметили важность не только самих показателей экономического роста, но и их качества, что хорошо показывает пример Турции, где неплохие темпы роста ВВП сопровождала высокая хроническая инфляция, которую люди в итоге «ощутили гораздо сильнее», чем статистический рост экономики.

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,3 процента после 1,3 процента в апреле и 1,9 процента — в марте. За пять месяцев 2026 года российская экономика пока выросла на 0,2 процента, хотя председатель Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала, что по итогам января-июня рост может составить 0,5 процента. С другой стороны, на росте может сказаться ситуация на топливном рынке, которую в регуляторе также рассматривают как значимый для динамики ВВП во втором квартале фактор.

Годовая инфляция в РФ сейчас составляет 5,61 процента.

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