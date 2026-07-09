Банк России объяснил важность качества экономического роста на примере Турции

ЦБ: Важен не только уровень роста экономики, но и его качество

Важны не только сами показатели экономического роста, но и их качество, что хорошо показывает пример Турции, считают в Центробанке (ЦБ) РФ. Соответствующий комментарий опубликовали в Telegram-канале регулятора.

Отвечая на вопрос пользователя, который поинтересовался, почему российскую экономику хотят вернуть к сбалансированным показателям роста в 1,5-2,5 процента в год, тогда как мировой ВВП растет примерно на 3 процента ежегодно, в ЦБ отметили, что не устанавливают темпы роста экономики и были бы рады если бы она могла расти быстрее без ускорения инфляции.

В Центробанке подчеркнули, что названные цифры являются теми уровнями роста ВВП, которые, согласно его оценке, «при текущих ресурсах, текущей численности рабочей силы и текущей ее производительности наша экономика может демонстрировать не разово, а на устойчивой основе».

В ответе также указано, что рост на 4,1 процента в 2023 году и на 4,9 процента — в 2024-м сопровождался высокой инфляцией, что означает работу экономики «на пределе» из-за дефицита рабочих рук и сильной загруженности производственных мощностей. Продолжение быстрого роста в этой ситуации привело бы к высоким издержкам, гиперинфляции и неизбежному его замедлению, резюмировали в ЦБ, напомнив, что Турция в последние два десятилетия демонстрировала неплохие темпы роста ВВП, но его сопровождала хроническая инфляция, превышавшая на пике 85 процентов.

Рост цен, уровень которого удалось взять под контроль, но не опустить ниже 30 процентов даже за три года с высокой ключевой ставкой, люди в Турции в итоге «ощутили гораздо сильнее, чем статистический рост ВВП» в том числе через снижение реальной ценности сбережений, подытожили в Банке России.

В ЦБ регулярно заявляют, что для возвращения экономики к сбалансированному росту нужно повышать уровень производительности труда. Рост ВВП России в мае замедлился до 0,3 процента после 1,3 процента в апреле и 1,9 процента — в марте. За пять месяцев 2026 года российская экономика пока выросла на 0,2 процента, хотя председатель Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала, что по итогам января-июня рост может составить 0,5 процента. С другой стороны, на росте может сказаться ситуация на топливном рынке, которую в регуляторе также рассматривают как значимый для динамики ВВП во втором квартале фактор.