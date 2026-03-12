Реклама

Экономика
14:46, 12 марта 2026Экономика

Банк Турции не стал снижать ключевую ставку

ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37 %
Дмитрий Воронин

Фото: NGCHIYUI / Shutterstock / Fotodom

Центробанк (ЦБ) Турции не стал продолжать цикл снижения ключевой ставки и оставил показатель на уровне 37 процентов годовых. Об этом говорится в опубликованном 12 марта пресс-релизе регулятора.

Отметив, что в феврале базовая инфляция в стране почти не изменилась, в Комитете ЦБ по денежно-кредитной политике (ДКП) подчеркнули, что для сдерживания усилившихся геополитических рисков «были приняты решения, поддерживающие жесткую ДКП, наряду со скоординированными фискальными мерами».

«Влияние геополитических событий на прогноз инфляции через канал издержек и экономическую активность находится под пристальным наблюдением», — подчеркнули в ЦБ, не упомянув прямо боевые действия на Ближнем Востоке. Комитет пообещал продолжить реализацию политики, нацеленной на достижение целевого показателя инфляции в 5 процентов.

В феврале 2026 года годовая инфляция в Турции составила 31,53 процента после январских 30,65 процента.

С июня 2023 года ЦБ Турции, борясь с инфляцией повышал ключевую ставку, доведя ее до 50 процентов, после чего начал постепенно снижать. В декабре прошлого года показатель опустили с 39,5 до 38 процентов, а на январском заседании — до 37 процентов.

