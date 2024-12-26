Центробанк Турции снизил учетную ставку впервые почти за два года

Центробанк Турции снизил учетную ставку с 50 % до 47,5 %

Центробанк Турции впервые почти за два года снизил учетную ставку, опустив ее на 250 базисных пунктов — с 50 до 47,5 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение ЦБ совпало с мнениями большинства аналитиков, прогнозировавших снижение показателя в пределах 150 - 250 базисных пунктов. В частности, опрошенные Bloomberg экономисты ожидали, что ставка будет снижена на 175 базисных пунктов до 48,25 процента.

Комментируя принятое решение, монетарные власти отметили, что показатели за последний квартал свидетельствуют о том, что внутренний спрос, находящийся на дефляционном уровне, продолжает замедляться, а рост цен на необработанные продукты питания, «похоже, замедлился в декабре».