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12:31, 26 декабря 2024Экономика

Аналитики предсказали снижение ключевой ставки в Турции

Türkiye: ЦБ Турции снизит ключевую ставку до 48,5 % на заседании 26 декабря
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 26 декабря, снизит ключевую ставку до 48,5 процента (с текущих 50). Такой прогноз опубликовало издание Türkiye со ссылкой на ожидания экономистов.

Решение по ключевой ставке объявят в 14:00 по московскому времени, уточняет издание. Местный регулятор с марта сохранял ее на уровне 50 процентов, поэтому снижение станет первым за девять месяцев, отмечают аналитики.

В стране фиксируют замедление инфляции, однако ЦБ Турции подходит к вопросу снижения очень осторожно, рассуждают они. Другим возможным вариантом называют сохранение ставки на текущем уровне и откладывание рефинансирования уже на 2025 год. Ранее эксперты ожидали, что декабрьское снижение не превысит 0,25 процентного пункта.

В сентябре сообщалось, что экономика Турции оказалась на грани остановки из-за высокой ключевой ставки. Во втором квартале она замедлилась в два раза по отношению к январю-марту, что превысило ожидания аналитиков. Внутреннее потребление, по словам экономиста Халука Бурумчекчи, сильно снизилось, и ожидания дальнейшего роста цен уже не помогали повысить спрос.

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