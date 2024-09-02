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12:44, 2 сентября 2024Экономика

Экономика Турции оказалась на грани остановки из-за высокой ключевой ставки

Bloomberg: рост экономики Турции во втором квартале 2024-го замедлился вдвое

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Во втором квартале 2024 года экономика Турции замедлилась сильнее, чем ожидали аналитики, и оказалась на грани остановки. О сокращении роста ВВП страны сообщает агентство Bloomberg.

Валовой внутренний продукт увеличился на 2,5 процента, в то время как аналитики предполагали рост показателя на 3,2 процента. Рост экономики замедлился вдвое в сравнении с 5,3 процента за прошлые три месяца. С поправкой на сезонность и календарные эффекты ВВП увеличился всего на 0,1 процента квартал к кварталу.

Как отметил экономист из Стамбула Халук Бурумчекчи, такие цифры говорят о видимом ослаблении экономики на фоне замедления внутреннего потребления. В первом квартале внутренний спрос разгоняли высокий МРОТ и ожидания дальнейшего роста цен. Однако из-за высокой ключевой ставки (ЦБ Турции ужесточил денежно-кредитную политику почти в шесть раз, чтобы обуздать расходы домохозяйств и замедлить инфляцию) он начал падать.

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Внутреннее потребление во втором квартале увеличилось на 1,6 процента год к году, в то время как в начале года оно увеличилось на 6,8 процента.

Высокие ставки бьют по турецким предприятиям — особенно текстильной отрасли. Представители сегмента жалуются на слабый спрос за рубежом, высокую инфляцию и нехватку финансирования. Промышленный сектор сократился на 1,8 процента в годовом выражении, а экспорт товаров и услуг практически не увеличился. Власти ожидают, что инфляция замедлится примерно до 40 процентов к концу этого года.

Председатель промышленной палаты Стамбула Эрдал Бахдживан заявил, что высокая инфляция оказывает психологическое влияние на население страны. Темпы роста потребительских цен в республике «усугубляют социологическое и психологическое воздействие на общество». При этом власти сосредоточены на денежно-кредитной политике, тогда как предприятия страны ждут от правительства конкретных действий по структурным реформам, добавил глава промышленной палаты.

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      Вячеслав Агапов
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