В Турции заявили о психологическом воздействии инфляции на население

Глава промышленной палаты Стамбула: стоимость кредитов для бизнеса достигла 70 %

Высокая инфляция в Турции оказывает психологическое влияние на население страны. Об этом в ходе своего выступления заявил председатель промышленной палаты Стамбула Эрдал Бахдживан, пишет Bloomberg.

По его словам, темпы роста потребительских цен в республике «усугубляют социологическое и психологическое воздействие на общество». Глава промышленной палаты также подчеркнул, что власти Турции сосредоточены на денежно-кредитной политике, тогда как предприятия страны ждут от правительства конкретных действий по структурным реформам.

«Нелегко продолжать производство и инвестиции, когда стоимость кредитов для бизнеса достигает 70 процентов», — подчеркнул Бахдживан. По его словам, частный бизнес страны идет на жертвы, и «эти жертвы имеют пределы».

В августе Центробанк Турции в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на максимальном за более чем 20 лет уровне 50 процентов. Годовая инфляция по итогам июля составила 61,78 процента.