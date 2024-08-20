ЦБ Турции озвучил решение по ключевой ставке

ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50 % пятый раз подряд

Турецкий Центробанк, как и ожидали эксперты, в пятый раз подряд решил сохранить ключевую ставку на максимальном за более чем 20 лет уровне в 50 процентов. Регулятор уточнил, что дальнейшие шаги будут продиктованы стремлением создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для достижения целевого уровня инфляции в 5 процентов в среднесрочной перспективе.

Также отмечается, что базовая инфляция остается ниже ее среднего значения за второй квартал, а в третьем квартале темпы роста внутреннего спроса продолжают замедляться, инфляционное давление снижается. При этом допускается и ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в случае ухудшения прогнозов, указали в ЦБ.

Как следует из ранее озвученных Центробанком тезисов, в Турции планируется достичь целевого показателя инфляции на конец 2024 года на уровне 38 процентов, а к концу 2025-го — на уровне 14 процентов, писал Bloomberg. Годовая инфляция по итогам июля составила 61,78 процента.

В последний раз ЦБ Турции менял ключевую ставку в марте, повысив ее с 45 до 50 процентов после февральской паузы в цикле ужесточения ДКП. Указанной паузе предшествовало регулярное повышение ставки начиная с июня 2023 года, когда она находилась на уровне 8,5 процента. Осуществлявшая его Хафизе Гайе Эркан, чья политика шла вразрез с ранее проводимой другими назначенными президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом руководителями линией низких ставок при высокой инфляции, в начале февраля была вынуждена подать в отставку.