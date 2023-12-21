Центробанк Турции поднял ставку в седьмой раз подряд

Центробанк Турции поднял учетную ставку до 42,5 процента годовых

Учетная ставка в Турции выросла до 42,5 процента. Такое решение принял Центробанк республики, денежно-кредитная политика ужесточается в седьмой раз подряд. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

В Центробанке отметили, что инфляционное давление поддерживают сфера услуг и геополитические риски, однако последние данные говорят об исправлении ситуации. Ожидания по инфляции начали проявлять признаки улучшения, в связи с чем завершение цикла ужесточения ДКП уже близко.

Текущее повышение ставки совпало с ожиданиями большинства аналитиков, хотя некоторые не исключали, что параметр поднимут до 45 процентов. По итогам ноября инфляция в стране достигла 61,98 процента, однако постепенно она замедляется.

Последние годы регулятор при предыдущем руководстве последовательно снижал ставки, не обращая внимания на инфляцию. Проводить такую политику требовал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, придерживавшийся альтернативной экономической теории, в рамках которой низкая ставка останавливает инфляцию.

Однако после победы на очередных президентских выборах он вынужден был сменить стратегию поведения из-за неконтролируемого падения национальной валюты, исчерпания резервов и безудержной инфляции. Главой Центробанка стала Хафизе Гайе Эркан, а Минфин и казначейство возглавил Мехмет Шимшек. Оба специалиста работали в крупнейших западных корпорациях и в своей деятельности полагаются на общепринятые представления об экономике.

В июне, до начала цикла ужесточения, учетная ставка составляла 8,5 процента. Проводимая в настоящее время политика пока не в полной мере справилась в проблемами, которые были созданы из-за низкой ставки.

