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12:42, 20 июня 2023Экономика

В Турции приготовились к радикальной смене экономического курса

Milliyet: на этой неделе Центробанк Турции может поднять процентную ставку до 40 процентов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Центральный банк Турции на этой неделе, 22 июня, может повысить процентную ставку сразу до 40 процентов, хотя в последние месяцы она находится на уровне 8,5 процента. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

Такое решение станет радикальной сменой экономического курса последних лет. Эксперты готовы к нестандартным шагам на фоне смены экономического руководства после президентских выборов, на которых свой пост сохранил Реджеп Тайип Эрдоган.

Многолетний турецкий лидер неоднократно обещал, что пока он остается у власти, ставки будут только снижаться. Он придерживается альтернативных экономических взглядов, согласно которым снижение ставок приводит к снижению инфляции.

Во всем мире считается, что зависимость носит обратный характер, и происходящее в Турции подтверждает это мнение. Турецкая лира утром во вторник, 20 июня, опустилась ниже уровня 23,6 лиры за доллар. За последние десять лет она стала самой обесценивающейся валютой в мире, за исключением венесуэльского боливара, который находится в непрерывной гиперинфляции.

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Для проведения собственной экономической политики Эрдоган ранее уволил несколько глав Центробанка. Однако сейчас Минфин и казначейство возглавил Мехмет Шимшек — бывший стратег Merrill Lynch, который ранее до этого уже руководил ведомством и согласился вернуться только при определенных условиях. Кроме того, на пост руководителя ЦБ назначена Хафизе Гайе Эркан, выпускница Принстона, бывшая сотрудница Goldman Sachs и первая женщина в Турции в этой должности.

От нового экономического блока ждут возвращения к более традиционной политике, в том числе в вопросе ставок. Большинство экспертов считают, что на первом заседании ставку поднимут до 15-20 процентов, но некоторые аналитики уверены, что повышение в два раза сильнее станет эффективнее в вопросе возобновления иностранных инвестиций.

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