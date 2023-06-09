Турецкий ЦБ впервые возглавила женщина

Хафизе Гайе Эркан стала первой женщиной во главе ЦБ Турции

Новым главой Центробанка Турции стала Хафизе Гайе Эркан, оказавшаяся первой женщиной во главе банковского регулятора страны. Назначение на эту должность выпускницы Принстона Financial Times назвала еще одним сигналом о том, что переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов отказаться от прежнего курса денежно-кредитной политики, который привел к резкому росту цен и продолжающемуся обвалу лиры.

Ранее новый глава Минфина и казначейства Мехмет Шимшек — бывший стратег Merrill Lynch, от которого ждут возвращения к более традиционной экономической и финансовой политике, — уже заявил, что главной целью для него станет достижение макрофинансовой стабильности и снижение инфляции.

Правда, остановить падение лиры, которое продолжается после второго тура президентских выборов в Турции, это пока не помогло. На фоне смены руководителя ЦБ курс национальной валюты, по данным ТАСС, снизился еще на полтора процента, установившись возле рекордной отметки в 23,5 лиры за доллар.

Хафизе Гайе Эркан после получения высшего образования в Турции продолжила обучение в США, а профессиональную карьеру начала в Goldman Sachs, откуда перешла в First Republic Bank. Там в 2021 году она была назначена одним из исполнительных директоров банка.

Нового руководителя турецкого ЦБ называют экспертом в сфере управления рисками. Она станет уже пятым главой регулятора с 2019 года. Предшественник Эркан — Сахап Кавчиоглу возглавит Управление банковского регулирования и надзора Турции.

До назначения Кавчиоглу Эрдоган уволил трех руководителей ЦБ, пытавшихся ужесточать политику. Ставка турецкого ЦБ за два года была понижена с 19 до 8,5 процента, что привело к значительной инфляции.