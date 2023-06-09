Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:02, 9 июня 2023Экономика

Турецкий ЦБ впервые возглавила женщина

Хафизе Гайе Эркан стала первой женщиной во главе ЦБ Турции
СюжетВыборы в Турции

Фото: Volkan Furuncu / Anadolu Agency via Getty Images

Новым главой Центробанка Турции стала Хафизе Гайе Эркан, оказавшаяся первой женщиной во главе банковского регулятора страны. Назначение на эту должность выпускницы Принстона Financial Times назвала еще одним сигналом о том, что переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов отказаться от прежнего курса денежно-кредитной политики, который привел к резкому росту цен и продолжающемуся обвалу лиры.

Ранее новый глава Минфина и казначейства Мехмет Шимшек — бывший стратег Merrill Lynch, от которого ждут возвращения к более традиционной экономической и финансовой политике, — уже заявил, что главной целью для него станет достижение макрофинансовой стабильности и снижение инфляции.

Правда, остановить падение лиры, которое продолжается после второго тура президентских выборов в Турции, это пока не помогло. На фоне смены руководителя ЦБ курс национальной валюты, по данным ТАСС, снизился еще на полтора процента, установившись возле рекордной отметки в 23,5 лиры за доллар.

Материалы по теме:
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января 2022
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

Хафизе Гайе Эркан после получения высшего образования в Турции продолжила обучение в США, а профессиональную карьеру начала в Goldman Sachs, откуда перешла в First Republic Bank. Там в 2021 году она была назначена одним из исполнительных директоров банка.

Нового руководителя турецкого ЦБ называют экспертом в сфере управления рисками. Она станет уже пятым главой регулятора с 2019 года. Предшественник Эркан — Сахап Кавчиоглу возглавит Управление банковского регулирования и надзора Турции.

До назначения Кавчиоглу Эрдоган уволил трех руководителей ЦБ, пытавшихся ужесточать политику. Ставка турецкого ЦБ за два года была понижена с 19 до 8,5 процента, что привело к значительной инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости
    В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?
    В столице Белоруссии признали рекордную нехватку работников
    В Воронеже рядом с местом падения БПЛА нашли металлические шарики
    В Москве педофил почти полгода терроризировал 11-летнего мальчика
    Над Белгородом сработала система ПВО
    Российский солдат-срочник сбежал из военной части с автоматом
    Россияне назвали города мечты для летнего отдыха
    Стало известно о состоянии попавшего в больницу из-за энергетика ребенка
    Пекин прокомментировал слухи о размещении китайской шпионской станции на Кубе
    Турецкий ЦБ впервые возглавила женщина
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.