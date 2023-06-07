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11:54, 7 июня 2023Экономика

Курс турецкой лиры достиг нового исторического минимума

Курс турецкой валюты снизился до рекордных 23 лир за доллар
СюжетКурс доллара:

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Турецкая лира на торгах в среду, 7 июня, продолжает дешеветь. С начала недели обменный курс бьет рекорд за рекордом, при этом, как пишет Bloomberg, снижается уже 12-й день подряд. С утра валюта упала на 7 процентов, до 23,1621 за доллар, а со дня переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана снизилась уже на 12 процентов.

Эрдоган оставил в новом кабмине лишь двух министров из прежнего состава, а новый глава Минфина и казначейства Мехмет Шимшек — бывший стратег Merrill Lynch, от которого ждут возвращения к более традиционной экономической и финансовой политике — уже заявил, что главной целью для него станет достижение макрофинансовой стабильности и снижение инфляции.

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Пока биржевой курс лиры сравнялся с курсом черного рынка, который формируется в обменных пунктах стамбульского Гранд-базара, пишет Bloomberg. По мнению аналитиков агентства, это стало следствием смягчения давления на валютный рынок со стороны властей.

Падение курса турецкой лиры происходит на фоне заявлений трейдеров о том, что государственные кредиторы приостановили продажи долларов, чтобы защитить ее, что является признаком отказа новой экономической администрации от дорогостоящих интервенций.

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    Дмитрий Воронин
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